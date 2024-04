Escape from Tarkov, pauvres fous !

La communauté de fans du jeu de Battlestate Games , surtout ceux qui avaient dépensé 100 euros pour avoir Escape from Tarkov et tous ses DLC, ont eu la désagréable surprise d’apprendre qu’ils n’avaient pas accès au nouveau mode PVE coopératif spécialement dédié aux détenteurs d’une nouvelle version du jeu qui ne coûte pas moins de… 250 euros. Foutage de gueule ? Clairement.Devant la polémique – forcément – que cela a logiquement suscité, les développeurs ont tenté dans un premier temps de se justifier en précisant qu’il s’agissait d’un mode et non d’un DLC, avant de légèrement rétropédaler. Oui, les serveurs sont désormais accessibles à tout le monde, mais restent prioritaires pour les joueurs qui ont payé plein pot et auront également obtenu en passant des items pay-to-win.Encore mieux, les joueurs qui ont payé 100 balles, n’auront "plus que" 125 à débourser pour avoir l’ultime version. Oui, il serait peut-être temps de s’évader de Tarkov.