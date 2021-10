Eric Barone ouvre son usine à chocolat

On ne présente plus Eric "ConcernedApe" Barone : en 2012, il se dit "c'était sympa, Harvest Moon" ; en 2016, il sort Stardew Valley , qui devient un classique instantané. Mais après presque dix ans passés sur son simulateur de petit fermier tout mignon, la gars Eric a envie de passer enfin à autre chose, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec l'annonce de son nouveau projet : ConcernedApe's Haunted Chocolatier . Ici, il ne sera plus question de travailler la terre ou d'avoir un élevage de poulets mais, comme le nom du jeu le laisse deviner, de gérer une chocolaterie hantée.Barone le dit lui-même dans son post de blog : il ne sait pas trop où il va aller avec ça, et il a encore beaucoup de boulot devant lui. La première vidéo montre un jeu qui ressemble (pour l'instant ?) énormément à Stardew Valley visuellement, donc au moins on ne sera pas dépaysés à ce niveau. On souhaite en tout cas bon courage à ConcernedApe pour son nouveau projet, en espérant qu'il se flinguera un peu moins la santé que durant la création de son premier jeu.