Epic versus Apple : Les Enquêtes de Tim

Le PDG d’ Epic Games , Tim Sweeney, a promis de « combattre » Apple en raison des changements « absurdes » imposés par la société. Les deux entreprises sont en conflit depuis plusieurs années concernant les exigences de partage des revenus de l'App Store. Bien qu'un procès antitrust d'Epic contre Apple ait été rejeté l'année dernière , d'autres critiques ont été reprises dans une action intentée par le ministère de la Justice américain et plusieurs procureurs généraux d'État.En Europe, la nouvelle loi sur les marchés numériques (DMA) a permis à Epic de lancer son propre magasin de jeux sur iOS avec des commissions réduites à Apple. Toutefois, la marque à la pomme a initialement rejeté ce magasin à deux reprises, en raison de sa similitude avec l'App Store. Après des plaintes publiques, Apple a finalement approuvé le magasin , mais a exigé des modifications futures. Tim Sweeney a critiqué le géant pour cette approbation "temporaire" , affirmant que les modifications demandées rendraient le magasin moins pratique. Il a affirmé que sa société se battrait contre ces exigences.Apple fait face à une enquête de la Commission européenne pour avoir enfreint les règles du DMA , étant la première entreprise accusée sous cette loi. Les régulateurs ont provisoirement conclu que les politiques de l'App Store violent cette loi visant à promouvoir la concurrence. Elle pourrait ainsi être condamnée à une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial annuel en cas de non-conformité. En réponse, Apple a indiqué avoir apporté des modifications pour se conformer au DMA et continue de collaborer avec la Commission européenne.De plus, la gestion de l'App Store par le géant est souvent critiquée pour son manque de cohérence. Des émulateurs comme iDOS 3 ont été rejetés pour ne pas être des émulateurs de console rétro, alors que d'autres, comme RetroArch, ont été approuvés malgré des fonctionnalités similaires. Cela met en lumière une application apparemment arbitraire des règles. Les développeurs se plaignent également des pratiques d’Apple qui "s'inspirent" fortement des fonctionnalités des applications tierces populaires et les incorporent directement dans iOS, ce qui peut nuire gravement à ces développeurs.Rappelons que Margrethe Vestager, responsable de la politique de concurrence en Europe, a souligné que ces enquêtes visaient à assurer que les développeurs et les consommateurs aient accès à des alternatives à l'App Store. Il reste à voir si Epic résistera aux changements exigés par Apple et comment cette situation évoluera en Europe avec les enquêtes en cours.