ACTU
Epic licenciements
Une fois n’est pas coutume, quand une direction fait n’importe quoi, c’est généralement les employés qui trinquent. Après le licenciement de 830 personnes le 28 septembre 2023, soit environ 16% des effectifs de l’époque à cause de mauvais investissements notamment dans le metavers autour de Fortnite, Epic Games renouvelle encore une fois la même décision.
Cette fois, et d’après cet article de blog, la société de Tim Sweeney a supprimé 1000 postes, en plus de faire des économies d'environ 500 millions de dollars sur différents secteurs comme le marketing, les postes vacants et les prestataires. C’est donc encore une fois les employés qui dégagent, alors que la direction se fait des millions, même si ce pauvre petit Tim n’est plus dans le top 500 des personnes les plus riches du monde. Ouin ouin.
Alors que se passe-t-il chez Epic ? Les raisons sont nombreuses, mais globalement, l’entreprise dépense plus qu’elle ne gagne d’argent. On peut aussi noter un déclin de l’engagement des joueurs de Fortnite, qui ont peut-être fait le tour du jeu. Mais le sous-entendu présent est plutôt que même si le jeu est encore extrêmement joué, les joueurs et joueuses dépensent bien moins de l’argent en cosmétique que dans les premières années.
Il semblerait aussi que la croissance du secteur du jeu vidéo soit un peu plus lente que dans les grandes années COVID. N’oublions pas que Fortnite doit son succès à son gameplay, mais aussi parce que tout le monde était obligé de rester à la maison. Aussi, Sweeney affirme que ses équipes n’ont pas réussi à reproduire l’effet un peu magique des saisons passées de Fortnite, tout en espérant que tout le monde est déjà au boulot (enfin, pour les personnes qui l'ont gardé) afin de créer de merveilleuses choses pour faire revenir cette licence sur le devant de la scène. Bon courage, parce que de loin, on dirait un vieux pot-pourri sans âme tellement les crossover ont fait disparaitre l’essence même de Fortnite.
Tim note aussi que l’Unreal Engine fait face à bien plus de concurrence qu’avant. Ils travaillent déjà la transition de l’Unreal Engine 5 vers l’Unreal Engine 6. Honnêtement, ça ne sent pas très bon non plus de ce côté, puisque de nombreux studios se sont détachés de ce moteur pour utiliser des outils maisons, notamment Capcom avec le RE Engine, ou alors tous les gros jeux GaaS en provenance d’Asie.
Enfin, Tim Sweeney affirme que c’est un crève-cœur de virer des gens (on y croit), mais que ces derniers partiront avec au moins 4 mois de salaire et de la couverture santé qui sera prolongée de 6 mois pour les résidents aux USA. Et non, évidemment, tout cela n'a rien à voir avec l'IA.
Cette fois, et d’après cet article de blog, la société de Tim Sweeney a supprimé 1000 postes, en plus de faire des économies d'environ 500 millions de dollars sur différents secteurs comme le marketing, les postes vacants et les prestataires. C’est donc encore une fois les employés qui dégagent, alors que la direction se fait des millions, même si ce pauvre petit Tim n’est plus dans le top 500 des personnes les plus riches du monde. Ouin ouin.
Alors que se passe-t-il chez Epic ? Les raisons sont nombreuses, mais globalement, l’entreprise dépense plus qu’elle ne gagne d’argent. On peut aussi noter un déclin de l’engagement des joueurs de Fortnite, qui ont peut-être fait le tour du jeu. Mais le sous-entendu présent est plutôt que même si le jeu est encore extrêmement joué, les joueurs et joueuses dépensent bien moins de l’argent en cosmétique que dans les premières années.
Il semblerait aussi que la croissance du secteur du jeu vidéo soit un peu plus lente que dans les grandes années COVID. N’oublions pas que Fortnite doit son succès à son gameplay, mais aussi parce que tout le monde était obligé de rester à la maison. Aussi, Sweeney affirme que ses équipes n’ont pas réussi à reproduire l’effet un peu magique des saisons passées de Fortnite, tout en espérant que tout le monde est déjà au boulot (enfin, pour les personnes qui l'ont gardé) afin de créer de merveilleuses choses pour faire revenir cette licence sur le devant de la scène. Bon courage, parce que de loin, on dirait un vieux pot-pourri sans âme tellement les crossover ont fait disparaitre l’essence même de Fortnite.
Tim note aussi que l’Unreal Engine fait face à bien plus de concurrence qu’avant. Ils travaillent déjà la transition de l’Unreal Engine 5 vers l’Unreal Engine 6. Honnêtement, ça ne sent pas très bon non plus de ce côté, puisque de nombreux studios se sont détachés de ce moteur pour utiliser des outils maisons, notamment Capcom avec le RE Engine, ou alors tous les gros jeux GaaS en provenance d’Asie.
Enfin, Tim Sweeney affirme que c’est un crève-cœur de virer des gens (on y croit), mais que ces derniers partiront avec au moins 4 mois de salaire et de la couverture santé qui sera prolongée de 6 mois pour les résidents aux USA. Et non, évidemment, tout cela n'a rien à voir avec l'IA.