ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est toi qui écrit Mad Dog il y a 9 min par email

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant de l'Epic Game Store, pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Encore une fois, cette semaine, on ne nous offre qu'un seul nouveau jeu gratuit pour venir égayer notre semaine.



La semaine dernière, c'était Dungeons 3 : jeu de stratégie en temps réel et de construction. Très bon mélange entre un Dungeon Keeper et un Warcraft (sans jamais vraiment égaler l'un ou l'autre bien entendu). Le jeu a le mérite de ne pas se prendre au sérieux, et même de tomber assez souvent dans l'auto dérision et il n'est pas rare d'entendre le narrateur se moquer ouvertement des précédents opus.



Cette semaine, on récupère The Textorcist. Il s'agit d'un mélange entre un bullet hell (comprendre que le joueur doit éviter tout un tas de projectiles qui lui arrivent dessus (ou pas) et un jeu à écrire (on écrit des mots, il se passe des choses) en 3d isométrique.



C'est pas grand chose mais ça permettra de tenir jusqu'à la semaine prochaine!