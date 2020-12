ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est Cave Story Mad Dog il y a 28 min par email

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine, on se reconfine dans une cave.



La semaine dernière, on s'est bien amusés à transporter des rondins de bois dans des paysages désertiques avec MudRunner, un simulateur de projection de boue de véhicules de transport tout terrain.



Cette semaine, c'est Cave Story+ qui rejoint les rangs des jeux offerts gratuitement par Epic. Si la version originale de ce jeu indépendant est sortie en 2004, la version plus, quant à elle, est sortie en 2011 sur Steam, faisant de ce jeu l'un des titres indie les plus reconnus de nos jours. Il s'agit donc d'un Metroidvania, jeu d'action-aventure et de plate-formes, en deux dimensions. Il faut noter que le jeu a pris cinq ans à être développé, indé oblige, et a reçu une excellente presse lors de sa sortie. Il est donc de bon ton de (re)découvrir cet incontournable vidéo-ludique !