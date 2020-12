ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est aussi les vendredis, les samedis... Mad Dog il y a 59 min par email

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine ces deux prochaines semaines, Epic nous offre un jeu par jour!



Il est encore temps de toper les excellents Pillars of eternity et Tyranny gratuitement ! Si vous ne les avez pas encore, on ne saurait que vous recommander de sauter dessus. Deux excellents RPGs comme ça, aucune excuse valable pour passer à côté !



Afin de célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit, et pour accompagner ses soldes d'hiver, Epic va nous offrir un jeu mystère par jour pendant deux semaines. Quelques fuites sur les interwebs racontent que des gros titres relativement récents feront partie de la liste, mais on n'y croit pas trop.



On va essayer de faire une news quand des gros jeux sont offerts comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Oui, chez Factor aussi c'est Noël. (NdCBL : des cadeaux tous les jours, c'est plutôt Hanoucca).