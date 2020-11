Epic Games : les jeudis gratuits, c'est au-delà de l'infini

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Comme pour se racheter des deux dernières semaines un peu légères, Epic nous fait ce jeudi un gros cadeau.Au revoir donc The Textorcist, mélange de jeu de frappe au clavier et de Bullet Hell, bonjour The World Next Door, autre jeu indie, mélange de puzzle temps réel et de roman vidéoludique.Mais cette semaine c'est surtout Elite Dangerous qui vous fera de l'oeil si vous ne l'avez pas déjà acheté. On ne présente plus ce simulateur de vol spatial qui a pour ambition de devenir ce que Star Citizen sera peut-être un jour. Certains lui reprocheront un côté un peu répétitif, surtout dans la collecte des crédits (qui permettent bien entendu d'améliorer son équipement), mais comme on dit : l'important c'est le voyage et pas la destination. Et ça tombe bien puisque vous pourrez même faire guide touristique de l'espace ! J'en profite pour rappeler que vous pouvez poster vos plus belles captures d'écran sur notre slice, et Elite Dangerous est le jeu parfait pour ça. C'est par ici que ça se passe. De plus, on rappelle que l'extension Horizons est désormais incluse dans le jeu de base et permet de se balader à la surface des planètes, ajoutant pas mal d'heures de jeu. Et quand on a l'univers pour bac à sable, gratuit de surcroit, on se laisse voguer de naines blanches en géantes rouges, on dit merci Epic, et à la semaine prochaine !