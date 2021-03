Epic Games : les jeudis gratuits, c'est AI

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Games Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine on joue le rôle d'une intelligence artificielle.Le sortant de cette semaine, c'est Surviving Mars. Le bac à sable rouge publié par Paradox Interactive vous fera probablement vous exclamer "oh, il s'agit donc de ce genre de jeu?" quand vous vous rendrez compte que vous avez passé la nuit dessus. Si vous voulez vous faire une meilleure idée de ce dont il s'agit, direction de test de Fougère par ici L'excellent The Fall sera gratuit à partir de ce jeudi. Ce jeu d'action aventure, très axé scénario et puzzle, vous mettra dans la peau d'une intelligence artificielle, elle même habitant la tenue de combat d'un humain inconscient, et votre but est de lui sauver la vie. Sorti en 2014, le jeu a connu un très bon accueil et Over The Moon, le développeur / éditeur du jeu, a même sorti une suite en 2018.