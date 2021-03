défendre

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Games Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine on part à la rencontre de la planète rouge.Le jeu sortant que, honte à moi, j'ai complètement oublié de couvrir la semaine dernière, est le STR de Eugen Systems : Wargame: Red Dragon. Le jeu met en scène un monde dans lequel, en 1991, les deux grands blocs (Est et Ouest) se tapent dessus à grand coup de blindés et d'avions de chasse, sans passer par des intermédiaires du tiers monde. Eugen Systems a voulu son jeu ultra-réaliste et propose donc plus de 1000 unités différentes, entièrement recréées à partir de modèles d'époque. Et bien entendu on saupoudre le tout d'un mode multijoueur qui permettra de sedétendre entre amis.Cette semaine rejoint les rangs des jeux gratuits Surviving Mars. La simulation de colons irradiés de Haemimont Games / Paradox Interactive n'avait pas particulièrement marqué Fougère dans son test , la faute à une interface un peu frustrante et un manque d'objectifs clairs pour guider le joueur