Epic ferme à son tour ses serveurs

du côté de sa division Harmonix, Epic va fermer les serveurs de tous les Dance Central sauf celui en VR et de tous les Rock Band sauf le 4

chez Psyonix, c'est Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars (l'ancètre de Rocket League) qui part à la trappe

directement chez Epic, c'est TOUS les Unreal et Unreal Tournament qui perdent leur multi en ligne y compris l'alpha du reboot de 2014.

Comme ses petits copains EA et Ubisoft, Epic Games va fermer une pelleté de serveurs le 24 janvier coupant le multi d'un bon paquet de jeux :Les jeux en question et leur DLC ont déjà même disparu des boutiques en ligne type Steam . Epic Games explique que le multi d' Unreal Tournament 3 sera de retour une fois qu'ils auront implémenté les Epic Online Services dans le jeu. La page Steam d'un certain Unreal Tournament 3 X a fait brièvement son apparition . Il s'agirait d'une version entièrement gratuite du jeu mais c'est une maigre consolation vu que c'est loin d'être le meilleur UT.C'est vraiment des économies de bouts de ficelle et ça en dit long sur le respect qu'ils ont pour leurs fans. Pendant ce temps le multi d'Half-Life premier du nom (pas la version source) est toujours jouable tout comme celui des trois premiers épisodes de Quake.