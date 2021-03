Un des succès surprise de 2020 est Fall Guys . Cet Interville Battle Royale est développé par Mediatonic à qui on doit une série de jeux déjantés comme Hatoful Boyfriend ou Murder By Number . Le studio appartient au groupe Tonic Games qui vient d'être racheté par Epic Games pour un montant inconnu. On espère qu'ils continueront de ne pas se prendre trop au sérieux. Le monde a besoin de simulateurs de drague de pigeons.