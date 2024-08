Enjoy inZOI

Comme pour nous rappeler combien Paradox a bien fait d'annuler Life by You tellement le jeu aurait été ridicule en comparaison, Krafton profite de la Gamescom pour nous sortir un nouveau trailer d' inZOI . Et visiblement le studio n'a pas lésiné sur le travail et les moyens tellement tout dans ce The Sims mâtiné de Second Life semble détaillé, peaufiné et proche du réalisme.Le créateur de personnage est l'un des plus complets jamais vu, tout comme les possibilités de conception intérieures et extérieures d'habitation. Le jeu intègre même de l'IA pour aider à générer du contenu en suivant le prompt du joueur. L'exemple montré est la création d'un poster mais vu que tout est personnalisable, ça pourrait permettre beaucoup de choses, comme l'agencement automatique d'une décoration d'intérieur sans avoir à se palucher des tonnes d'objets à coordonner.La ville aussi est éditable, du contenu des affiches lumineuses au coin des rues au comportement des personnages qui peupleront le grand quartier où se déroule le jeu. A celà vient s'ajouter un gestionnaire de partage de contenu nommé Canvas et qui permettra à la façon d'un Little Big Planet de partager toute création d'un joueur avec toute la communauté. Un profil façon twitter/Facebook est évidemment intégré pour faire monter vos likes si les joueurs ont apprécié vos créations et partages. Enfin on nous promet une simulation complète des habitants du quartier, réagissant à tous les évènements imprévus découlant des actions de tout ce petit monde.Bref, c'est toujours aussi beau, toujours aussi complet mais on va quand même attendre de voir les configurations requises et le niveau de monétisation et de micro-transactions qui seront au final dans le jeu. Nous ne savons pas non plus sur quelles plateformes il sortira, en plus de Steam, ni quelle sera sa date de sortie qui affiche encore aujourd'hui un "prochainement".