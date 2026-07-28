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ACTU

Encore une panne du PSN et du Xbox Live

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Que se passe-t-il quand Steam est en rade ou que vous n'avez plus d'accès à Internet ? Ca dépend des jeux mais en général ceux que vous avez déjà lancés continuent de fonctionner. Même combat chez Nintendo. Sur PlayStation, les choses sont moins roses. Quand le PSN tombe (au hasard vendredi dernier), vous perdez souvent la possibilité de lancer vos jeux ce qui promet pour l'avenir tout numérique vendu par Sony.

Mais la palme de l'incompétence revient bien entendu à Microsoft. Le réseau Xbox était HS hier pendant une quinzaine empêchant les joueurs de s'authentifier, d'acheter des jeux et de lancer leurs jeux installés même quand il s'agissait de versions disque... Le CTO s'est platement excusé et a expliqué qu'ils allaient tenter de comprendre pourquoi c'est arrivé et ce qu'ils comptaient faire pour éviter cela à l'avenir. Le problème est que ce n'est pas la première fois que ça arrive et que réparer les choses va devenir de plus en plus compliqué s'ils continuent de virer les gens.
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