Encore plus de jeux sur macOS

Cette semaine s'est tenu la conférence de développeurs d'Apple pendant laquelle le constructeur a annoncé plein de trucs inutiles à base d'AI qu'ils ont eu le culot d'appeler "Apple Intelligence". On sent que ça bosse dur au département marketing. Comme on s'en fout, parlons plutôt de jeux vidéo.Game Porting Toolkit avait été pensé avant tout pour permettre aux développeurs de voir comment leurs jeux Windows x86 tournent sur macOS ARM avant de faire un portage natif. Mais rapidement les joueurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser le bousin pour faire tourner des tonnes de jeux sur macOS ARM. Les choses sont même devenus encore plus faciles avec Whisky qui combine le pouvoir de Wine avec celui de GPT.La nouvelle version de macOS, macOS 16 Sequoia, introduit Game Porting Toolkit 2 qui ajoute pas mal de choses comme le support du ray tracing. Sequoia dispose aussi d'améliorations au niveau de Rosetta 2 qui incluent le support des instructions AVX2. Introduites en 2013, elles sont utilisées par pas mal de jeux qui refusaient de fonctionner sur macOS jusqu'à maintenant. En combinant le tout, on peut faire tourner des jeux modernes comme Ratchet and Clank Rift Apart qui tape les 90 FPS en 1080p sur un M3 Max. Vous pouvez voir pas mal de jeux en action ici et là . Et le support d'AVX2 signifie que vous pouvez maintenant faire tourner un émulateur Xbox 360 sur macOS . En clair, du code PowerPC est exécuté par une application x86 qui tourne sur une puce ARM.L'autre avantage de Game Porting Toolkit 2 est de pouvoir faire tourner ses jeux Windows non seulement sur macOS mais aussi sur iPhone et iPad. La nouvelle version d'iOS, iOS 18, va introduire un mode jeu qui se déclenche automatiquement en lançant un jeu. On nous explique qu'il réduit la latence des AirPods ainsi que des manettes sans fil tout en minimisant ce qui tourne en arrière-plan afin de concentrer la puissance de calcul pour le jeu. macOS 16 tout comme iOS 18 sont pour l'instant en beta et sortiront en version finale probablement à l'automne.