ACTU
Embracer redevient Embracer
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a un an, Embracer Group se séparait d'Asmodee et de Coffee Stain et se rebaptisait Fellowship Entertainment. Tout comme la Communauté de l'Anneau, Fellowship Entertainment n'a pas fait long feu vu qu'Embracer vient d'annoncer qu'ils se découpent en deux. Fellowship Entertainment va devenir une entité à part et se barre avec tous les meilleurs studios : Middle-Earth Enterprises, Warhorse, Gunfire Games, Flying Wild Hog, Fishlabs, Eidos Montreal, 4A Games, Dambuster Games, RedOctane, Crystal Dynamics et Dark Horse Media. Fellowship aura donc aussi la propriété des licences comme Kingdom Come: Deliverance, Tomb Raider, Lord of the Rings, Dead Island, Darksiders, Metro, Remnant...
En clair tout ce qui est grosses licences et AAA. Embracer va à nouveau s'appeler Embracer et conserve THQ Nordic, Bugbear, Tarsier Studios, Milestone, Vertigo Games, Deca, CrazyLabs, Tripwire, Limited Run, Beamdog, Demiurge, Aspyr, Plaion Partners et Plaion Pictures,.. Grosso modo tout ce qui est A/AAA mais aussi les projets rétro comme la Neo Geo AES+. Le but est de prendre le moins de risques possibles en se focalisant sur des petits projets. On a surtout l'impression qu'Embracer est en train de redevenir THQ. Embracer conserve plein de licences comme Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters, Alone in the Dark, Destroy All Humans, Gothic, Killing Floor, Kingdoms of Amalur, Titan Quest, Wreckfest...
En clair tout ce qui est grosses licences et AAA. Embracer va à nouveau s'appeler Embracer et conserve THQ Nordic, Bugbear, Tarsier Studios, Milestone, Vertigo Games, Deca, CrazyLabs, Tripwire, Limited Run, Beamdog, Demiurge, Aspyr, Plaion Partners et Plaion Pictures,.. Grosso modo tout ce qui est A/AAA mais aussi les projets rétro comme la Neo Geo AES+. Le but est de prendre le moins de risques possibles en se focalisant sur des petits projets. On a surtout l'impression qu'Embracer est en train de redevenir THQ. Embracer conserve plein de licences comme Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters, Alone in the Dark, Destroy All Humans, Gothic, Killing Floor, Kingdoms of Amalur, Titan Quest, Wreckfest...