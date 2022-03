Elite Dangerous inconsolable

En mai 2021, après des années de mises à jour plutôt bien calibrées et sans histoires, Frontier sortait l'ambitieuse extension Odyssey pour son Elite Dangerous sur PC... et se prenait les pieds dans le tapis. En plus d'ajouts certes ambitieux mais néanmoins discutables (qui avait vraiment envie d'un mode multi PvP dans Elite ?), l'extension est sortie dans un état assez déplorable après quelques semaines d'un early access bien trop court. Du coup, pour tente de redresser un peu la barre, Frontier vient de prendre la décision de s'alléger d'une charge inutile et d'arrêter le développement des versions consoles du jeu . Celles-ci continueront de vivoter et de recevoir des mises à jour critiques, mais Elite Dangerous ne sera désormaiis plus qu'un jeu PC. On n'a pas de chiffres, mais on serait de toute façon assez surpris d'apprendre que la simu spatiale a rencontré un franc succès sur consoles.