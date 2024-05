Elden Ring: Shadow of the Erdtree se raconte en vidéo

Aujourd’hui, nous sommes pile un mois de la sortie de Elden Ring: Shadow of the Erdtree , le DLC du bien nommé Elden Ring , plus connu sous le nom de GOTY 2022. Evidemment, Bandai Namco et FromSoftware n’allaient pas laisser l’occasion passer de parler de cette extension qui doit probablement intéresser les 23 millions de joueurs et joueuses ayant sombrés dans l'Entre-terre.C’est donc avec une nouvelle bande-annonce que le FromSoftware nous remet un peu dans l’ambiance, et notamment en se focalisant sur l’histoire que l’on suivra. Il sera donc question de se rendre dans le Royaume des ombres, une lointaine contrée par-delà l'Arbre-Monde et lieu de la première manifestation de la déesse Marika. La bonne nouvelle, c’est que cette région sera totalement nouvelle, et apparemment immense. De quoi livrer quelques combats contre deux ou trois personnages suivant les pas de Miquella.Bref, petit rappel de vos prochains jours de congés : Elden Ring: Shadow of the Erdtree sortira le 21 juin prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC.