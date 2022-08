EEK3 2022 : jouez à vous faire peur

Cette nuit, le collectif (le terme est sûrement un peu galvaudé, ils doivent être deux) Haunted PS1 a diffusé son showcase EEK3. Celui-ci dure un peu plus d'une heure, durant laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir une quarantaine de jeux indés ayant pour points communs de faire tous plus ou moins flipper, et d'avoir une esthétique rétro vaguement PS1 : peu de polygones, des très gros pixels, des animations saccadées, des filtres VHS/CRT dégueulasses... on connait la chanson, même s'il y a en a bien quelques uns pour faire les malins avec leur look de jeux SNEs ou N64 (comme Agent 64 , vu au PC Gaming Show de cette année ).L'inconvénient de tout ça, comme pour les autres conférences à thème du même genre (on pense au dernier Wholesome Direct, ou au marathon Realms Deep de l'an dernier ) c'est que les jeux présentés finissent un peu tous par se ressembler et qu' on a un peu du mal à retenir quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces jeux proposent des démos, que ce soit via leur page Steam ou Itch.io, et que 18 d'entre eux apparaissent même sur le Demo Disc de cette année . Tout ne sera sûrement pas bon à prendre, mais ça vous occupera l'après-midi et vous y ferez peut-être quelques bonnes découvertes.