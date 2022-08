Aujourd'hui, une personne sur trois n'a pas accès à de l'eau salubre , et ça, c'est déjà un crève-cœur en soi. Mais quand on sait qu'une partie non négligeable des habitants d'Outre-Mer rencontrent les mêmes difficultés aujourd'hui , alors que la France fait toujours partie des premières économies mondiales, ça c'est carrément inacceptable. Bien évidemment, la problématique n'est pas simple , parfois on a suffisamment d'eau, mais on a des réseaux anciens et pas assez entretenus, et parfois l'eau est contaminée par l'activité humaine ou la montée des océans. Quoiqu'il en soit, on a quand même le sentiment que les habitants d'Outre-Mer sont un peu laissés seuls face à ce défi qui pourtant nous concerne tous. Et c'est pour lancer un cri d'alerte que le jeu Eau Secours a vu le jour.