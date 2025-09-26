ACTU
EA sort de bourse
par CBL, email @CBL_Factor
Selon le Wall Street Journal, EA serait sur le point d'annoncer un accord leur permettant de racheter toutes leurs propres actions et ainsi sortir de bourse devenant donc une compagnie "privée". L'éditeur a besoin de 50 milliards de dollars pour faire cela et serait aidé par le groupe investissement américain Silver Lake et le Public Investment Fund saoudien. Une fois sortie de bourse, une entreprise américaine n'a plus d'obligation de publier ses comptes de résultats et il y a nettement moins de règles financières. Son fonctionnement devient assez opaque mais en général elle peut penser à plus long terme car il n'y a plus la pression de montrer une croissance trimestrielle.