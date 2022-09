EA s'offre l'homme de fer

Il faisait partie des rumeurs auxquelles on ne prêtait pas trop attention depuis quelques semaines mais c'est aujourd'hui confirmé Electronic Arts a bien signé avec Marvel pour sortir un jeu mettant en scène Iron Man. C'est le studio Motive (actuellement à l'oeuvre sur le remake de Dead Space ) qui va s'y coller, et il semble vouloir aller dans la bonne direction puisque le jeu est présenté comme un TPS d'action-aventure purement solo : pas de saletés de GaaS et de multijoueur qui ont ruiné Anthem et Avengers, c'est tout ce qu'on demande. Si en plus il peut garder les sensations de vol et d'impact des armures d'Anthem, on sera vraiment ravis.Parmi les gens qui bossent sur ce Iron Man, on trouve notamment Olivier Proulx au poste d'executive producer, ancien de chez Eidos Montréal arrivé chez Motive en début d'année, et à qui on doit notamment la bonne surprise de l'an dernière Guardians of the Galaxy , donc a priori quelqu'un qui sait comment faire un bon jeu solo mettant en scène les héros Marvel. Par contre il ne faut pas être non plus trop pressé : le jeu est à peine en phase de pré-prod, donc on n'est pas prêts de le voir, et encore moins de l'installer sur nos machines. Enfin, l'annonce d'EA se conclut sur le fait que ce jeu n'est que le premier d'une série, puisque d'autres jeux mettant en scène d'autres héros Marvel sont déjà prévus.