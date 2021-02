EA s'offre Codemasters

Comme prévu fin janvier, Electronic Arts vient de s’offrir Codemasters pour 1,2 milliards de dollars, ce qui est moins que pour Glu Mobile , précisons-le. Et suite à ce gros chèque, EA devient sans trop de problème le premier éditeur de jeux de courses automobiles. Faut dire que Codemasters a un sacré portefeuille de licences de ce style, avec Formula 1, DIRT, DiRT Rally, GRID, Project CARS, puisque le studio Slightly Mad Studios fait aussi partie de la famille, et même WRC qui reviendra à partir de 2023 et pendant 4 ans au moins.Un excellent plan pour EA, qui a bien du mal avec ses licences depuis un moment, à commencer par Burnout qu’on a pas revu avec un nouvel épisode depuis 10 ans, ou encore Need for Speed qui n’arrête pas de se planter au premier virage. Et ce n’est pas Real Racing qui relève le niveau, même si ce n’est pas si mauvais sur mobile.Reste maintenant à voir s’il y aura du changement d’un côté ou de l’autre, si des studios de Codemasters vont fermer les portes, ou si ce rachat ira sur une belle aventure positive.