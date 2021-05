Dying Light 2 revient d'entre les morts

Annoncé lors de l'E3 2018, où il avait fait son petit effet, Dying Light 2 était ensuite entré dans une longue période de silence, entrecoupée seulement par des reports murmurés du bout des lèvres , des rumeurs de développement compliqué par un management quelque peu toxique et par l'éviction de la star Chris Avellone , pourtant largement mis en avant au moment de l'annonce du jeu, à la suite de multiples accusations de harcèlement.Tout n'allait donc pas pour le mieux mais malgré tout Techland semble voir la lumière au bout du tunnel, et réamorce la communication en nous proposant une grosse vidéo de gameplay de plus de 7 minutes présentant les multiples facettes du jeu : monde ouvert, combats principalement au corps à corps, cycle jour-nuit ayant une incidence sur la présence et l'agressivité des hordes de zombies, déplacements bondissants façon parkour, tout y est. La seule chose qui manque finalement, c'est de l'originalité, car absolument tout ce qu'on voit, à part les environnements traversés, pourrait provenir du premier jeu. On nous promet que nos choix auront des conséquences, évidemment, mais on ne sait pas si toutes seront du même niveau que ce fameux passage de la démo de 2018 durant lequel les actions du joueur débloquaient l'accès à un quartier submergé de la ville.La vidéo se conclut par l'annonce de la date de sortie, le 7 décembre, sur PC, PS4 et Xbox One, PS5 et Xbox Series. Et accessoirement, le jeu est désormais sous-titré "Stay Human", mais l'histoire ne dit pas encore si ça fait de lui la suite du dernier jeu de notre D. Cage préféré, Detroit: Become Human