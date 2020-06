Chris Avellone devient radioactif

Si je vous dis "scénariste de jeu vidéo", il y a de grandes chances que Chris Avellone soit le premier qui vienne à l'esprit. Avec des jeux comme Planescape: Torment, KOTOR 2, Fallout: New Vegas ou Alpha Protocol à son palmarès, c'est devenu une figure emblématique du milieu. Mais apparemment il a aussi un côté sombre : plusieurs femmes l'accusent d'harcèlement et d'agressions sexuelles à l'époque où il était chez Obsidian, studio qu'il a quitté brutalement en 2015, un an après la plupart des faits racontés.Forcément, tout ceci se passe sur Twitter histoire de déchainer les passions et de rendre les choses encore plus compliquées. Chris ne nie pas les faits et s'est excusé maladroitement ( ici et là ) pendant que les partisans des deux camps se mettent sur la tronche. En attendant de clarifier le tout, la sentence ne s'est pas fait attendre : il ne bossera plus sur Dying Light 2 . Il avait aussi bossé sur d'autres jeux comme The Waylanders et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 et les différents studios tentent de se distancier de lui. Pour Bloodlines 2 par exemple, Paradox Interactive a expliqué qu'il n'a pas bossé longtemps sur le jeu et qu'ils ont décidé de ne rien garder de son travail.