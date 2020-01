Dying Late

Dying Light 2 était censé sortir au printemps 2020 mais Techland vient d'annoncer que le jeu était décalé à une date inconnue car l'équipe de dev a besoin de plus de temps. On en devrait en savoir plus dans les prochains mois (Comprenez : à l'E3 2020). Rien ne presse mais on commence à demander s'il n'y a pas des gros soucis de dev. On l'avait vu pour la première fois à l'E3 2018 . Puis Square Enix avait annoncé qu'il sortirait au printemps 2020 durant l'E3 2019. C'est peut être du au fait que Dying Light 2 est aussi prévu sur PS5 et XSeX selon le producteur du jeu En tout cas, Dyling Light 2 rejoint la vague des AAA en retard comme Avengers Cyberpunk 2077 ou Watch Dogs Legion . On ne sait pas pourquoi mais on a un étrange pressentiment pour Half-Life: Alyx ...