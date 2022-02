Dying Light 2 : la lumière pas encore au bout du tunnel

Annoncé durant l'E3 2018, Dying Light 2 a connu un développement houleux avec de multiples reports et la perte de son scénariste, Chris Avellone, au beau milieu du développement. Et le résultat final ne semble pas avoir totalement convaincu la presse ( Gamekult Kotaku ) qui parle d'un monde ouvert au design digne des pires productions Ubisoft, d'une quête principale oubliable et d'un système de progression plus lourdingue que fun.Le tout est rattrapé par d'excellentes quêtes secondaires, un parkour toujours au top et des combats super rythmés surtout après avoir débloqué tout plein de compétences. Mais en digne production des pays de l'Est, Dying Light 2 est fini avec les pieds. IGN a même fait un encart de deux paragraphes pour expliquer tous leurs soucis techniques (sauvegardes corrompues, sons qui ne se jouent pas, crashs à répétition, framerate en dent de scie...). C'est à un point où Techland demande aux joueurs qui ont réussi à mettre la main sur une copie du jeu avant sa sortie de ne pas le lancer avant le premier patch. On sera encore plus prudent et on recommande de ne pas le lancer avant quelques semaines histoire que la peinture sèche. Dying Light 2 sera officiellement disponible demain.