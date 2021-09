Dying Late 2

Vous espériez pouvoir courir sur les murs / toits / voitures / poutres et donner des coups de barre de fer sur les têtes des zombies de Dying Light 2 pour Noël ? Pas de chance, Techland vient d'annoncer que son jeu est encore repoussé, cette fois au 4 février, car visiblement ces quelques semaines de plus seront nécessaires pour sortir leur titre le plus ambitieux à ce jour dans le meilleur état qui soit, merci, on connait la chanson, on a tous joué à Cyberpunk 2077. Pour vaguement se consoler, des sessions de previews à destination des grands journalistes et des "créateurs de contenus" (on n'entre dans aucune de ces deux cases) auront lieu dans les semaines qui arrivent.