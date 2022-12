Duke Nukem Forever : la restauration avance bien

Petit résumé pour ceux qui ont manqué le début : en mai , une vieille build datant de 2001 de Duke Nukem Forever se retrouve sur la toile. C'est à peu près inutilisable en l'état mais on se demande alors si des joueurs motivés et talentueux ne pourraient pas en faire quelque chose. En août , on a la réponse : oui, des modeurs ont décidé de se retrousser les manches et le DNF Restoration Project est lancé. On pense alors devoir attendre des années avant de pouvoir mettre la main sur quelque chose d'un peu jouable.On avait tort : une première démo sera mise à disposition des joueurs pas plus tard que ce 21 décembre, sauf report de dernière minute évidemment, dans laquelle on pourra tout péter dans le casino de Las Vegas et massacrer des civils et des soldats de l'EDF victimes d'un parasite qui fait pousser des tentacules dégueulasses.