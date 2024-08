DRIVE Rally est #fun

Un jeu de rally d'arcade sur PC, hormis quelques simulations ratées, je ne sais pas depuis quand j'en ai vu un. Faut-il remonter à Sega Rally (et à son bref reboot en 2007) ou à la série des Screamers ? En tous cas Pixel Perfect Dude va tenter de faire revivre le frisson de la conduite tous-terrains avec #DRIVE Rally Un style cartoon, des clins d'oeil pour les connaisseurs, une conduite très arcade et des spéciales qui ne font pas semblant de réutiliser des bouts d'autres spéciales, puisque les tracés sont définis sur un entrelas de routes tournant dans une carte carrée. Bref, c'est frais, léger, ça sort pile dans un mois en accès anticipé sur Steam, EGS et Gog et une démo est disponible sur Steam.