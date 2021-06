Doom Eternal passe à la next-gen

La mise à jour next-gen pour Doom Eternal est enfin arrivée. Les possesseurs de Xbox Series et de PS5 n'auront plus à se contenter d'un mode rétrocompatibilité pour s'adonner aux joies du FPS furieux d' id Software sur leurs consoles, et pourront profiter de modes 4k à 60 FPS avec ou sans ray tracing, voir d'un mode 4k à 120 FPS si vous préférez un haut framerate à de jolis reflets dans les vitres. La Xbox Series S aura quant à elle le choix entre un mode 1080p à 120 FPS ou 1440p à 60 FPS, dans tous les cas sans ray tracing.Quant aux membres de la glorious PC master race avec une carte Nvidia, ils n'auront pas à choisir entre les visuels et le framerate puisque l'update RTX, ajoutant les effets RT et l'indispensable DLSS, devrait également arriver dans les heures qui viennent si ce n'est pas déjà fait.