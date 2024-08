Doom Eternal à la mod

Doom Eternal a reçu une nouvelle mise à jour (6.66 Rev 3) et si vous regardez dans les betas proposées, vous trouverez une certaine "pc-mod-preview". Elle ajoute le support officiel des mods au jeu culte d'id Software. En plus de pouvoir télécharger les mods des copains, vous pourrez créer les votres avec l' idStudio , un éditeur super-puissant qui doit être une version dérivée de l'outil utilisé par id Software pour créer ses jeux. On parle donc d'un machin très complexe et mal documenté mais si vous avez déjà touché Unreal Engine, Unity ou un moteur similaire, ça devrait vous parler.