Don't Mess With Bober, sérieusement
par Buck Rogers, email
Vous partez tranquillou en vacances, vous ne faites pas gaffe et par mégarde vous détruisez le barrage d’un castor, qui super contrarié va vous en vouloir à mort. Littéralement. Voilà en gros l’accroche du simulateur de marche horrifique Don't Mess With Bober, où votre vie sera carrément en danger à cause d’un rongeur assoiffé de vengeance. Et l’on sait les dégâts que peuvent faire les petits animaux.
Le jeu à la première personne avait rencontré son succès d’estime auprès d’une petite communauté suite à sa sortie sur Steam. Il faut dire que le gameplay, en dehors de la collecte d’indices, vous permettait d’autres interactions comme le fait de pêcher. Il risque de fédérer d’autres joueurs vu que le titre est désormais attendu sur consoles, plus précisément le 13 mars sur les PlayStation, les Xbox et Switch.
