Disponible depuis quelques semaines, l'excellent Deathloop d' Arkane a droit aujourd'hui à une première grosse mise à jour. Celle-ci corrige quelques petits bugs, ajoute le support du haut-parleur de la DualSense pour les déviants qui jouent à des FPS à la manette, fixe (pour de bon ?) les problèmes de vitesse de déplacement de la caméra, et améliore les performances et la stabilité notamment quand on active les effets de ray tracing (on espère que les vilains crashs à répétition sont enfin derriere nous). Comble du luxe : cette update apporte même le support du DLSS de Nvidia, pour ceux qui n'ont pas envie de se corrompre avec l'horrible FSR tout flou.