Distant Shore: BRETAGNE, ça vous gagne

Laurent par Laurent
 
Un nouveau jeu avec "Bretagne" dans le titre, ça interpelle. Du coup, petit visionnage pour découvrir un jeu à la croisée de Portal et de Mirror's Edge où les portails sont remplacés par des aimants que l'on peut faire s'attirer ou se repousser, et effectuer ainsi tout un tas de manipulations physiques et électriques sur son environnement. Le rendu est éthéré et le level design tout en verticalité nous fait rechercher un chemin pour avancer. Tout cela s'annonce fort intéressant.

Derrière ce titre se trouve le studio Distant Shore (qui aurait pu prédire ?) basé chez nous en France à Angoulême et composé de vétérans ayant participé à Furi, DeadCore, LA Noire VR, Tomb Raider, Pax Dei, Narcosis, Ghost Recon Wildlands et Jusant entre autres.

Bref, on va donc garder un oeil sur ce jeu pour le moment sans date mais qu'on espère voir débarquer dans le courant de l'année sur Steam.

