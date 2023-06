Diablo IV sent le GaaS

Diablo IV sort mardi ou plutôt il est déjà sorti pour ceux qui ont pris l'édition Deluxe ou Ultime du jeu. Les grands journalistes ont tous filé d'excellentes notes au jeu mis à part ce bon vieux Ex Serv qui trouve que le jeu s'approche plus d'un MMO avec une progression très lente.Le vrai problème du jeu est que c'est un AAA vendu 70 euros mais qui a autant de micro-transactions qu'un free-to-play. On parle d'accessoires cosmétiques vendus de 15 à 25 euros chaque. Vous allez me dire "c'est totalement optionnel". Certes. Mais ça ne devrait même pas exister. Path Of Exile propose le même type d'accessoires cosmétiques mais est entièrement gratuit.Diablo IV est déjà en tête des ventes sur consoles et PC et Activision-Blizzard est garanti d'en écouler des millions. Mais ce n'est jamais assez pour la bande à Kotick apparemment. Il fallait transformer le jeu en un game as a service rempli de micro-transactions et de battle passes. "Welcome to hell, Los Angeles" me disent les pubs du jeu dans mon coin.