Diablo : Démons et merveilles
par CBL, email @CBL_Factor
Diablo fête ses 30 ans cette année (Vous êtes vieux !) et Blizzard a commencé les festivités avec une vidéo de près de 40 minutes dont le but était de présenter une nouvelle classe de personnage : le Démoniste (Warlock en anglais). Un peu comme le druide ou le nécro, le Démoniste utilise des copains pour se battre sauf qu'à la place de faire appel à la nature ou aux morts, il invoque des démons directement venus de l'Enfer.
Le Démoniste arrivera dans Diablo IV via l'extension Lord Of Hatred qui sort le 18 avril. Puis il arrivera dans Diablo Immortal cet été, le free-to-play pour smartphones. Mais LA grosse surprise est qu'il est arrivé là maintenant tout de suite dans Diablo 2 Resurrected sous forme d'une mini-extension appelée Reign of the Warlock.
Le démoniste dispose de trois arbres de compétences (asservissement démoniaque, armes sinistres et arts du chaos) qui permettent d’invoquer des alliés infernaux, d’ensorceler et manipuler des armes, ou de faire pleuvoir des forces destructrices sur les ennemis à distance. Le démoniste utiliser un grimoire pour lancer ses sorts et ce dernier peut être amélioré pour augmenter les dommages magiques.
Outre le démoniste, cette extension ajoute quelques belles choses : de nouvelles zones de terreur avec des ennemis renforcés, la possibilité d'affronter les anciens colossaux, des objets uniques et des mots runiques. Un nouveau système de chroniques permet aux joueurs de suivre et collectionner leurs objets rares, tandis que des améliorations de confort comme des filtres de butin et des onglets de coffre partagé facilitent la gestion de l’inventaire.
Si vous avez déjà Diablo 2 Resurrected, Reign of the Warlock coûte 25 euros ce qui serait plus le prix d'une vraie extension qui ajouterait un acte entier... Si vous n'avez pas D2R, une nouvelle version du jeu appelée Diablo II: Resurrected – Infernal Edition est disponible à 40 euros sur toutes les plateformes (Playstation, Switch, Xbox, Battle.net...) et désormais Steam ! Le jeu est même vérifié sur Steam Deck.
