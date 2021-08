Nouveau jeu : Cult of the Lamb World

Devolver Digital s'est fait un nom en signant avec des studios franchement dérangés et en leur donnant carte blanche pour assouvir leurs pulsions les plus folles. Dans Cult of the Lamb World, on joue le rôle d'un agneau qui échappe à son sacrifice et qui décide donc de créer son propre culte. Une partie du jeu consiste à parcourir des donjons pour affronter des monstres et des cultistes ennemis afin de tenter de les recruter.L'autre partie consiste à améliorer son camp de base, à prêcher la bonne parole et à sacrifier une partie de ses fidèles pour la bonne cause. Les cultistes sont tous des petits animaux de la forêt histoire d'accentuer le côté décalé du jeu. C'est développé par les Australiens de Massive Monster et ça sortira en 2022 sur Steam