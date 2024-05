Deux PDGs pour Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment a un nouveau patron ou plutôt deux nouveaux patrons : Hermen Hulst et Hideaki Nishino seront à la tête de SIE à partir du 1er juin en tant que PDG du Studio Business Group et PDG du Platform Business Group. Ils remplacent Jim Ryan qui a pris sa retraite . Le Studio Business Group regroupe tous les studios internes et le développement des licences Playstation vers d'autres médias type TV. Hermen Hulst était un des co-fondateur de Guerrilla Games avant de passer patron des PlayStation Studios.Le Platform Business Group comporte le développement des consoles, outils, technos, accessoires pour la Playstation ainsi le PSN et les relations avec les studios tiers (gros et petits). Hideaki Nishino était auparant le SVP Of Platform Experiences. Tous les deux seront sous les ordres du chairman Hiroki Totoki qui avait fait office de PDG par interim après le départ de Jim Ryan. Pourquoi s'arrêter à deux PDGs ? On propose d'en nommer sept de plus histoire de créer une hydre patronale.