Destiny 2 : La lumière au bout du tunnel ?

Bungie a fait son mini-E3 sous forme d'une longue vidéo présentant le futur du Destiny 2 qu'on va tenter de résumer rapidement. Il n'y aura pas de Destiny 3 dans le futur immédiat. A la place, il y aura une nouvelle extension chaque année : Beyond Light (Au-Delà De La Lumière) le 22 Septembre, The Witch Queen en 2021 et Lightfall en 2022. Il y aura une version PS5 et XSeX du jeu tournant en 4K@60FPS et vous pourrez l'obtenir gratuitement ainsi que les extensions que vous avez déjà achetées à condition de rester chez le même constructeur.Par contre Destiny 2 a pris du poids et pas uniquement à cause du régime pâtes/ketchup/bière pendant le confinement. Les différentes mises à jour et extensions font que le jeu pèse désormais 115 Go et la future extension ne va pas arranger les choses. Cela pose de nombreux problèmes. Créer le moindre patch prend un temps fou tout comme télécharger les mises à jour sur les petites connections. Mais Bungie s'est aussi rendu compte qu'une partie de ce contenu ne servait pas à grand chose. Par exemple la campagne Warmind n'a été faite que par 0,3% des joueurs pendant la Season of the Worthy mais occupait 5% de l'espace disque du jeu. Bungie a donc une solution : ils vont trancher dans le lard . De manière périodique, Bungie va tout simplement supprimer une partie du jeu pour le coller dans ce qu'ils appellent le Destiny Content Vault. Le 22 Septembre, Io, Titan, Mercury, Mars, et Leviathan vont donc aller dans le Vault et ne seront plus jouables. Cela ne veut pas dire qu'ils y resteront à jamais. Bungie sortira du Vault des choses de temps à autre. Bungie a aussi ajouté au Vault tout le contenu de Destiny premier du nom et le 22 Septembre les joueurs de Destiny 2 pourront jouer à Vault of Glass, le premier raid de Destiny.De mémoire -et corrigez moi si je me trompe-, c'est une première dans le JV, en tout cas à cette échelle. Mais du coup le modèle économique fonctionne moins. Le jeu de base est gratuit mais les extensions (Shadowkeep et Forsaken) sont payantes donc c'est un peu moche qu'une partie du contenu acheté disparaisse. C'est une nouvelle étape dans le jeu en tant que service. Un des plaisirs de se lancer dans un WoW ou un Warframe des années après sa sortie est la garantie d'un contenu quasiment infini. D'un autre côté les raisons évoquées par Bungie sont logiques et la solution choisie est la meilleure car elle évite de scinder la communauté. Si vous cherchez une solution intelligente au problème, on n'en a pas vraiment.Par contre il est clair que d'autres studios vont suivre l'exemple de Bungie. GTA V approche des 90 Go. Le reboot de Modern Warfare pèse 200 Go. Et la nouvelle génération de consoles ne va rien arranger. UE5 nous promet un monde où l'éclairage est dynamique ce qui évite de bouffer de l'espace disque pour les lightmaps mais il va bien falloir stocker quelque part les textures 8K et les modèles à trouze millions de poly.