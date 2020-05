​Epic Games dévoile une démo tech Unreal Engine 5 sur PS5

Avec les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X arrivant (normalement) en cette fin d’année, Epic Games s’est probablement dit qu’il était grand temps de dévoiler ce que va donner le futur. Et celui se fera forcément sur une nouvelle version de leur moteur maison, nommé logiquement Unreal Engine 5 . Et pour l’occasion, le développeur s’est appuyé sur les capacités technique de la console de Sony.Le plat de résistance est donc une vidéo,, tournant en 1440p natif, ce qui semble peu comparé à ce que l’on attendre, mais relativement réaliste et moins bullshit qu’un gros 4K qui tâche. Evidemment, Epic Games a mis le paquet sur le photoréalisme, les effets de lumières et tout le tralala, et se focalise essentiellement sur deux nouvelles technologies.Nanite : il s’agit d’une techno de géométrie virtualisée. Concrètement, elle permet aux graphistes d’importer des ressources graphiques en très hautes qualités, composées de centaines de millions, ou même de milliards de polygones, directement dans l’UE5. Un côté pratique lorsque l’on sait à quel point les studios sont friands d’open world ultra détaillés depuis quelques années.Lumen : son nom l’indique plus simplement, on a devant nous une techno d’éclairage globale entièrement dynamique, réagissant aux changements de scènes, etc. La prouesse de Lumen étant de gérer les éclairages qu’ils soient infiniment petits à bien plus grands. On aura donc droit à tout ce que l’on a déjà, mais en mieux, avec un éclairage en fonction de la position du soleil dans le jeu, d’une lampe de poche, dans un petit trou, etc. Le but étant là aussi de gagner du temps de conception pour les studios, et surtout, de mieux calculer les ressources machine pour qu’elles soient moins gourmandes.. Autant dire que les jeux de lancement tourneront avec les technologies actuelles, d’autant que la version finale ne sortira pas avant fin 2021. Autant dire qu’il va falloir patienter encore un peu avant de voir des jeux affichant de tels graphismes. Néanmoins, Epic Games a prévu le coup, et annonce une. Il semblerait aussi que le portage d’un projet développé via UE4, soit assez simple vers UE5.Pour ce qui est de l’argent, Epic Games continue tranquillement sa politique de téléchargement et utilisation gratuite de son moteur, jusqu’au premier million de dollars généré. Ce n’est qu’à partir de cet instant que le studio paiement une petite licence. De quoi attirer les plus petits studios qui n’ont pas forcément les moyens de se payer une licence coûtant le salaire annuel de la totalité des employés, avant même de débuter le développement. Une petite FAQ est disponible ici. En plus de cela, Epic Games propose Epic Online Services , correspondant à tous les outils utilisés pour Fortnite : lobbies, matchmaking, connectivité en peer-to-peer, stockage des données de joueurs en cloud, succès, statistiques, leaderboards, listes d'amis, comptes, etc. Tout sera présent, et si les studios utilisent direct ce SDK, compatible avec toutes les plateformes PlayStation, Xbox, Switch, PC, Mac, iOS et Android, il sera possible de choisir entre gérer les comptes, ou tout simplement s’appuyer sur les comptes Epic Games… Et avec 350 millions de comptes, Epic Games a de quoi attirer.