Des départs chez Factornews

Nicaulas a rejoint l'équipe en 2012 via un test d'un J-RPG pour Wii et ses news ont permis de maintenir le site à flot après mon départ et celui de Zaza. Il est par la suite devenu le gérant du site et un des piliers de nos deux podcasts, Quickload et le Factorcast . C'est aussi un vétéran de l'E3 vu qu'il a couvert les éditions 2016 et 2018. Mais les années passent, la passion diminue et la fatigue s'accumule donc il est temps pour Nicaulas de rejoindre Niko, Joule et les autres à la maison de retraite pour boire des pastis. On lui souhaite en tout cas bon courage et il est toujours le bienvenue pour écrire de temps à autre entre deux parties de Football Manager.Zaza était revenu sur Factor il y a deux ans car il trouvait qu'on manquait de news sur les simulateurs de camion. Il a décidé de prendre sa deuxième retraite après s'être installé dans le sud. Son volume d'écriture et son ton acerbe ont largement contribué à faire de Factornews une référence des sites de JV français, son plus grand exploit étant probablement de nous faire inscrire sur la liste noire d'Ubisoft. C'est aussi un vétéran de l'E3 vu qu'il a couvert l'édition 2010, la toute première pour Factor. Et qui sait ? Jamais deux sans trois ? Je suis sur qu'il y a plein de jeunes RPs qui n'ont pas encore d'ulcère.