Dernière ligne droite pour System Shock

Cette fois-ci c'est la bonne pour le System Shock Remastered de Nightdive Studios , et après des années de développement et de reports, le jeu arrivera bien sur nos machines le 30 mai. Il y a même un nouveau trailer pour fêter ça.En parallèle, le studio bosse également sur System Shock 2: Enhanced Edition , qui n'aura pas l'envergure du remake du premier épisode et se contentera d'être un portage du jeu d'origine dans le KEX Engine, livré de série avec quelques mods développés par la communauté au fil des années ainsi qu'un petit coup de peinture réalisé par Nightdive pour le rendre un peu plus regardable. Pas encore de date de sortie pour lui mais compte tenu de sa moindre envergure, on espère que ça ne sera pas trop long. Précisons d'ailleurs qu'il sera offert gracieusement à ceux qui auront précommandé (ou backé) le remake du premier épisode.