Ce week-end, si vous avez essayé de jouer à un jeu protégé par Denuvo -au hasard, Guardians Of The Galaxy - vous avez probablement reçu le message "server not reachable" et n'avez pas pu lancer le jeu en question. C'est parce que Denuvo nécessite de s'identifier à un serveur pour fonctionner et qu'un nom de domaine n'avait pas été renouvelé