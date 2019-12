Déjà 6 millions pour Pokémon Epée et Bouclier

On ne peut pas dire que Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ne fassent pas de bruit. Dans certaines communautés web, on proteste sur le nombre de pokémons supprimés et sur la qualité technique du jeu à coup de hashtag #GameFreakLied, sans connaître les conditions de travail des développeurs et la pression du studio concernant les deadlines. Mais chez The Pokémon Company , on sabre le champagne. La coentreprise gérant la marque Pokémon, avec comme actionnaires Nintendo Game Freak et Creatures , vient d’annoncer via un communiqué de presse avoir écoulé pas moins de 6 millions d’exemplaires d’Epée et Bouclier, depuis le 15 novembre.Dans les faits, ce chiffre surpasse le record du plus gros lancement d’un jeu Switch , détenu par l’excellent Super Smash Bros. Ultimate , qui s’était écoulé à 5 millions d’unités en 3 jours. D’ailleurs, il est bon de préciser que ce type de communiqué prend généralement en compte le weekend de lancement, afin de rester sur les mêmes bases. Au passage, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier font mieux que Pokémon : Let’s Go Pikachu et Pokémon : Let’s Go Evoli , multipliant l’addition par deux.Pour les petites précisions, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ont déjà dépassé les 2 millions de ventes au Japon, avec une grosse part de démat’ via l’ eShop . Si on se base sur les chiffres de Famitsu, ce sont 1 364 544 pour les 3 premiers de jours de vente, seulement en physique. A titre de comparaison, Death Stranding avait tapé un 185 000 exemplaires en première semaine au Japon.Les ventes de Nintendo Switch se sont mécaniquement envolées au Japon, avec une progression de +103% par rapport à la semaine dernière (180 136 unités), de quoi aider à dépasser un nouveau cap avec 10 065 815 exemplaires de Switch au pays des sushis. Pas loin derrière, il y a Microsoft, avec 108 800 Xbox One.