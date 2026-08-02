ACTU
Découverte : The Mermaid Mask
par billou95, email @billou_95
Le duo d'enquêteurs de l'excellent Tangle Tower est de retour aux affaires avec une nouvelle enquête qui les envoie démêler le meurtre du commandant d'un sous-marin, enfermé seul dans une pièce fermée à clé hébergeant un chaudron géant. Pas de doute, on est bien devant la digne suite des aventures de Sally et Grimoire.
The Mermaid Mask reprend le concept de son prédécesseur avec cette fois-ci des assets en 3D à tournicoter dans tous les sens pour dénicher des indices, et des puzzles plus ou moins complexes à résoudre, entre deux interrogatoires des personnages qui peuplent le sous-marin. C'est en tout cas le programme de notre dimanche après-midi de découverte du jeu en stream, dont vous pourrez voir le replay ci-dessous. The Mermaid Mask est déjà disponible sur Switch 1 et 2, PS5 et PC.
The Mermaid Mask reprend le concept de son prédécesseur avec cette fois-ci des assets en 3D à tournicoter dans tous les sens pour dénicher des indices, et des puzzles plus ou moins complexes à résoudre, entre deux interrogatoires des personnages qui peuplent le sous-marin. C'est en tout cas le programme de notre dimanche après-midi de découverte du jeu en stream, dont vous pourrez voir le replay ci-dessous. The Mermaid Mask est déjà disponible sur Switch 1 et 2, PS5 et PC.