ACTU
Découverte en stream de RUNNING TRAIN avec Xavor et Fro
par Xavor2Charme, email
Tchou-tchou les pandas, c'est Xavor2Charme et Frostis Advance qui prennent en otage Factornews tels de vaillants syndicalistes de la CGT. Le (tout) petit monde de la simulation arcade (oui, c’est possible) de train de banlieue japonais est en émoi avec la sortie en accès anticipé de RUNNING TRAIN le 25 mai dernier. Créé seul par le développeur japonais Novatetsu Games, ce Densha de Go! sexy à base d’Unreal Engine 5 méritait bien un stream dédié.
J’ai donc transformé mon cockpit de voiture de course en cabine de train et en branchant mon fidèle Zuiki Mascon, acheté à l’occasion de mon achat de Densha De Go!! Hashiro Yamanote Line sur Switch. Fro m’accompagne pour me maintenir éveillé car comme je le rappelle dans la vidéo, j’utilise généralement ce genre de jeu pour m’endormir. L’occasion de vous présenter les décors chatoyants de cette banlieue japonaise fictive proposés par ce jeu qui se trouve actuellement sur Steam autour des 20 balles.
Si vous êtes un peu radin, que les vieux graphismes de l’ère PS2 et la musique kitch ne vous effraient pas, je présente aussi Densha de Go! Final. Trouvable en abandonware et disposant d’un patch le traduisant en anglais, cela peut être une bonne manière de s’initier au genre. Le contrôleur cité plus haut est même compatible via un petit programme un peu obscur. Vous trouverez tout ce qu'il faut ici.
D’avance, désolé pour les petits problèmes techniques. Nous avons testé plusieurs choses en même temps.
J’ai donc transformé mon cockpit de voiture de course en cabine de train et en branchant mon fidèle Zuiki Mascon, acheté à l’occasion de mon achat de Densha De Go!! Hashiro Yamanote Line sur Switch. Fro m’accompagne pour me maintenir éveillé car comme je le rappelle dans la vidéo, j’utilise généralement ce genre de jeu pour m’endormir. L’occasion de vous présenter les décors chatoyants de cette banlieue japonaise fictive proposés par ce jeu qui se trouve actuellement sur Steam autour des 20 balles.
Si vous êtes un peu radin, que les vieux graphismes de l’ère PS2 et la musique kitch ne vous effraient pas, je présente aussi Densha de Go! Final. Trouvable en abandonware et disposant d’un patch le traduisant en anglais, cela peut être une bonne manière de s’initier au genre. Le contrôleur cité plus haut est même compatible via un petit programme un peu obscur. Vous trouverez tout ce qu'il faut ici.
D’avance, désolé pour les petits problèmes techniques. Nous avons testé plusieurs choses en même temps.