ACTU
Découverte en stream de la v3.0 d'Animal Crossing: New Horizons
Sorti le 20 mars 2020, Animal Crossing: New Horizons a été l'un des plus gros cartons de ces dernières années avec 48,62 millions d'unités vendues sur Switch, mais aussi l'un des compagnons les plus fidèles lors de la phase COVID. Mais alors qu'on n'avait rien demandé, Nintendo a décidé de sortir une grosse mise à jour, la 3.0, ce jeudi 15 janvier. J'en avais parlé par ici.
Alors, au lieu d'en écrire un papier sur Factornews, je me suis dis qu'un petit stream sur notre chaîne Twitch serait presque mieux ! J'étais accompagné d'EdgeMiles que j'ai connu aux soirées 3DS in Nantes et qui fait désormais partie de mes proches amis, pour presque deux heures de balade sur nos îles respectives, discutant de cette mise à jour et des petits ajouts de la version Switch 2.
PS : oui, on discute pendant 2:50 min, mais ensuite on vous montre le jeu !
