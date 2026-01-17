Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Découverte en stream de la v3.0 d'Animal Crossing: New Horizons

Frostis Advance par Frostis Advance,  email  @SW-5831-6614-4024
 
Sorti le 20 mars 2020, Animal Crossing: New Horizons a été l'un des plus gros cartons de ces dernières années avec 48,62 millions d'unités vendues sur Switch, mais aussi l'un des compagnons les plus fidèles lors de la phase COVID. Mais alors qu'on n'avait rien demandé, Nintendo a décidé de sortir une grosse mise à jour, la 3.0, ce jeudi 15 janvier. J'en avais parlé par ici.

Alors, au lieu d'en écrire un papier sur Factornews, je me suis dis qu'un petit stream sur notre chaîne Twitch serait presque mieux ! J'étais accompagné d'EdgeMiles que j'ai connu aux soirées 3DS in Nantes et qui fait désormais partie de mes proches amis, pour presque deux heures de balade sur nos îles respectives, discutant de cette mise à jour et des petits ajouts de la version Switch 2.

PS : oui, on discute pendant 2:50 min, mais ensuite on vous montre le jeu !

Rechercher sur Factornews
 
 