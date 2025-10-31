ACTU
Animal Crossing va se mettre à jour
Alors celle-ci, on ne l’avait pas vu venir ! Quoi que, nous aurions pu le prédire. En effet, hier, et sans prévenir la planète entière, Nintendo a dévoilé une grosse mise à jour 3.0 pour Animal Crossing: New Horizons, mais aussi une Animal Crossing: New Horizons - Edition Nintendo Switch 2, le tout daté au 15 janvier 2026. Très bonne idée pour commencer l’année, et c’est aussi ce qui peut permettre à Nintendo de donner à manger à sa Switch 2 avec une grosse cartouche tous les mois, sans pour autant sortir un nouveau jeu par mois.
C’est assez malin, surtout qu’Animal Crossing : New Horizons n’est pas le petit jeu du coin, porté par ses 48,19 millions d’exemplaires vendus dans le monde au 30 juin dernier. La barre des 50 millions était difficilement atteignable, mais avec cette mise à jour, tout est possible !
Dans les grosses lignes, il est donc question d’une mise à jour du jeu pour la Switch 2, que ce soit avec votre jeu d’origine, ou une version Édition Nintendo Switch 2 qui sera vendue en janvier 2026. Cette mise jour apporte des options non négligeables, à commencer par une meilleure résolution. On passera en 1080p en portable et en 4K en mode dockée, mais apparemment toujours en 30 FPS. Heureusement, Animal Crossing étant un jeu assez lent, ce n’est pas handicapant.
En plus de cela, Nintendo apporte le contrôle en mode souris avec Joy-Con droit, histoire de moins galérer pour l’aménagement des objets dans votre maison, ou créer des motifs personnalisés. La Switch 2 possède un micro, et il sera utilisable dans le jeu via un objet, un mégaphone. Ici, il sera question gueuler “BERNAAAAAAARD ! dans le micro, afin d’appeler le personnage correspondant sur votre île. Ce dernier nous orientera ensuite pour aller le voir, sans devoir le chercher pendant une plombe.
À l’époque du COVID, souvenez-vous, nous nous retrouvions jusqu’à 8 joueurs et joueuses sur une île avec le mode multijoueur. Cette fois-ci, et que sur Switch 2, il sera possible de se retrouver jusqu’à 12. Vivement la prochaine pandémie ! Et évidemment, le GameChat sera de la partie, tout comme le fait d’avoir connecté une caméra USB compatible à votre console. Cette mise à niveau coûtera 5 balles, soit le prix d’une pinte ou de deux cafés.
Concernant la mise à jour 3.0, qui sera totalement gratuite, elle apporte pas mal de choses, à commencer par un hôtel, tenu par la famille d’Amiral. Concrètement, il sera question de décorer et d'aménager les chambres pour faire venir du monde. Cela ressemble un peu au DLC Happy Home Paradise, mais avec quelques différences, comme la possibilité de choper des objets rares, des meubles, des fringues, etc.
L’espace de rangement s’agrandit encore un peu : de 5000 objets, on pourra passer à 9000 ! Ouais, moi qui ne suis pas trop matérialiste… L’autre nouveauté, c’est le retour de M. Resetti, la taupe qui nous engueulait à l’époque de l’épisode GameCube et aussi de la Nintendo DS quand on sortait du jeu sans sauvegarder. Il fera son grand retour, et permettra de remettre à zéro notre île, une zone précise, etc… pour tout ranger dans notre espace de stockage.
Le monde de rêve de Serana servira enfin à quelque chose : Rêver’île est une île dans notre sommeil… voir même 3 îles ! Et tout cela est évidemment jouable en ligne, parce qu’on a toujours envie d’inviter nos amis dans nos rêves. On verra ce que cela donne, mais ça peut être cool pour la partie communautaire.
Enfin, Nintendo s’est dit qu’Animal Crossing, c’était un peu la mode, donc des collaborations vont débarquer, à commencer par une avec LEGO, mais aussi via des amiibos Splatoon et Zelda. Aussi, il sera possible de jouer à une sélection de jeu sur Nes, Super Nintendo et Game Boy, si on arrive à choper l’objet qui va bien, et si on dispose d’un abonnement Nintendo Switch Online. Bref, c’est du lourd pour relancer ce titre une fois de temps en temps !
