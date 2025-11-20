ACTU
Découverte en stream de Call of Duty: Black Ops 7
Hier soir, je suis parti à la découverte de Call of Duty: Black Ops 7, accompagné de Billou95 pour tenter le mode campagne. Ce dernier étant uniquement jouable en coopération avec des bots ou un humain, autant partir faire pan pan entre collègues. C'est donc un stream de 2h que l'on vous propose, avant un vrai test écrit à paraître sur le site.
Pour information, j'ai joué sur Xbox Series X, tandis que Billou95 était sur PS5 Pro, le tout avec quelques soucis de son au début. Concrètement, on a galéré avec la capture son provenant de Discord (via les consoles), ce que l'on a résolu un peu à l'arrache en passant directement par la fonctionnalité vocale du jeu. Donc, vous pouvez directement aller à 10 minutes dans la vidéo pour nous entendre tous les deux. Notez aussi que j'ai un son un peu bas. On mettra les potards au maximum pour notre prochaine session, potentiellement demain soir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, pour recevoir les notifications de nos streams, et potentiellement nous soutenir avec un petit don Amazon Prime.
Pour information, j'ai joué sur Xbox Series X, tandis que Billou95 était sur PS5 Pro, le tout avec quelques soucis de son au début. Concrètement, on a galéré avec la capture son provenant de Discord (via les consoles), ce que l'on a résolu un peu à l'arrache en passant directement par la fonctionnalité vocale du jeu. Donc, vous pouvez directement aller à 10 minutes dans la vidéo pour nous entendre tous les deux. Notez aussi que j'ai un son un peu bas. On mettra les potards au maximum pour notre prochaine session, potentiellement demain soir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, pour recevoir les notifications de nos streams, et potentiellement nous soutenir avec un petit don Amazon Prime.